Экономист предложила освободить регионы от страховых платежей за неработающее население

Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич предложила освободить субъекты РФ от страховых платежей за неработающее население, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы страна с чудовищной неравномерной налоговой базой, и никакого легкого решения здесь не существует. Объединять страну в 13 субъектов, я надеюсь, мы не будем ради того, чтобы выровнять это. Это невозможно. Мы страна с большим парораспределительным государством, потому что рентные налоги собираются на федеральный бюджет, и в дальнейшем очень малая часть полученных средств распределяется в регионы", - отметила она, выступая на "Гайдаровском форуме".

Наталья Зубаревич подчеркнула, что дать больше налогов невозможно, поскольку рентные налоги и НДС должны собираться в федеральный бюджет. При этом, если нельзя изменить пропорции, тогда необходимо освободить регионы от каких-то обязательств, например, от страховых платежей за неработающее население.

Также она обратила внимание, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, которые начинались с 70% от всех трансфертов, теперь в лучшем случае составляют лишь четверть.

"Все остальное - это другие виды помощи. Почему так много идет в формате иных межбюджетных трансфертов, которые не имеют понятного механизма, почему так велика и постоянно растет доля субсидий, того, что назначает федеральное министерство? Оно же это частично финансирует, а регион встает во фронт и выполняет то, что сказали сверху. Если мы выровняли, почему у нас регионы, которые очень приличную долю денег в виде налогов отдают на федеральный бюджет, получают обратно немного, и эта душевая бюджетная обеспеченность, как заборчик, почти сравнена и у высокодотационных, и у кормящих регионов? Не кажется ли, что этот уровень выравнивания не стимулирует слабые регионы развивать свою налоговую базу?" - добавила она.

Экономист отметила, что всегда выступала за децентрализацию, однако ковидный год показал преимущества централизованного бюджета.

"Очень быстро были выделены средства, в 1,5 раза выросли трансферты регионам, чтобы снять резко возросшие проблемы субъектов. Оказалось, что такая мобилизационная модель в форс-мажоре работает. Я внимательно смотрела на масштабы выпадающих доходов бюджетов регионов, сколько недополучили, и добавку этих самых трансфертов, которые покрывали. Так, у нас есть регионы, у которых не было выпадающих доходов, а им по 30-40, а некоторым по 50 млрд добавили, а были регионы, которым еле-еле перекрыли очень сильный масштаб выпадения доходов", - отметила Зубаревич.