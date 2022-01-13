Фанар обвинил РПЦ в нарушении канонов в Африке

Экуменический патриархат обвинил РПЦ в нарушении священных канонов из-за создания Экзархата в Африке.

В конце декабря Священный Синод РПЦ постановил образовать Патриарший Экзархат Африки в связи с тем, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил уйти в церковный раскол, фактически оставив православных Африки вне Церкви.

Синод Фанара призвал "восстановить канонический порядок" на Африканском континенте, будто бы нарушенный РПЦ. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что РПЦ это и сделала.

"Мы знаем, что, по учению Церкви, "сообщающийся с раскольниками сам становится раскольником". Мы защищали и продолжим защищать православных, которые отказываются ассоциировать себя с расколом", – сказал он.

Синод Александрийского патриархата тоже выступил с заявлением, осуждающим действия РПЦ, назвав это местью за Украину. Но "забыл", что еще в 2018 году его предстоятель заверял, что не признает украинских раскольников новой поместной церковью вместо канонической УПЦ, а через год неожиданно передумал.

При этом действия РПЦ не выходят за рамки священных канонов, так как своим уходом в раскол Феодор оставил Африканский континент, ранее находившийся в его юрисдикции, вне Православной Церкви. И РПЦ взяла ответственность за православие в Африке на себя.

По данным члена Межсоборного присутствия РПЦ иерея Георгия Максимова, около половины клириков Александрийского патриархата хотят перейти в РПЦ. Несколько лет назад общая численность духовенства была около 500 человек. В РПЦ, согласно поданным заявлениям, приняты 102. Число православных в Африке невелико - около 1 млн при населении континента 1,3 млрд.