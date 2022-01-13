Выходец из Омска возглавил ГИБДД Тюменской области

Замначальника УМВД России по Тюменской области, начальник полиции Булат Хайруллин представил руководящему составу Госавтоинспекции Тюменской области нового начальника управления ГИБДД региона Андрея Миллера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Приказ о назначении подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

До назначения на пост, с июня 2020 года Андрей Миллер занимал должность заместителя начальника-начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства региональной Госавтоинспекции. С апреля 2021 года исполнял обязанности руководителя Госавтоинспекции Тюменской области.

Андрей Миллер родился 15 сентября 1980 года в Омской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году курсантом Омской академии МВД РФ, которую окончил в 2001 году. С 2001 года служил на различных должностях в подразделениях ГИБДД Омской области.