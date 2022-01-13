14-летний подросток открывает бургерную в центре Екатеринбурга

13 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
гамбургер Бургер Кинг (2014) | Фото:Courtesy Burger King

14-летний подросток открывает бургерную в центре Екатеринбурга

14-летний Святослав из Екатеринбурга приобрел франшизу тюменской сети Tesla Burger для открытия филиала в своем родном городе. Об этом предприимчивый подросток написал в своем Instagram.

"Привет! Меня зовут Святик, мне 14, и я решил открыть филиал Tesla Burger в родном городе Екатеринбурге после того, как впервые попробовал их бургеры в Тюмени. Я сразу же обратился к персоналу с просьбой дать номер директора для того, что бы вместе с родителями купить франшизу. Я пообщался с директором, которого зовут Владислав и спустя месяц поисков нашел помещение на Вайнера", - рассказал школьник.

По его словам, параллельно с поиском места разрабатывался дизайн-проект помещения и покупалось оборудование. На данный момент Святослав вместе с командой проходит стажировку в Тюмени.

В то же время на странице руководителя сети Владислава Джуровича говорится, что ресторан на Вайнера, 9 планируется открыть уже в феврале. Бургерная в Екатеринбурге станет 13-ой точкой компании, а сама уральская столица третьим городом, куда зашла франшиза. Помимо Тюмени рестораны также работают в Кургане и Тобольске.

Теги: подросток, Екатеринбург, Вайнера, Tesla Burger, франшиза



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 116

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети