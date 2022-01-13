14-летний подросток открывает бургерную в центре Екатеринбурга

14-летний Святослав из Екатеринбурга приобрел франшизу тюменской сети Tesla Burger для открытия филиала в своем родном городе. Об этом предприимчивый подросток написал в своем Instagram.

"Привет! Меня зовут Святик, мне 14, и я решил открыть филиал Tesla Burger в родном городе Екатеринбурге после того, как впервые попробовал их бургеры в Тюмени. Я сразу же обратился к персоналу с просьбой дать номер директора для того, что бы вместе с родителями купить франшизу. Я пообщался с директором, которого зовут Владислав и спустя месяц поисков нашел помещение на Вайнера", - рассказал школьник.

По его словам, параллельно с поиском места разрабатывался дизайн-проект помещения и покупалось оборудование. На данный момент Святослав вместе с командой проходит стажировку в Тюмени.

В то же время на странице руководителя сети Владислава Джуровича говорится, что ресторан на Вайнера, 9 планируется открыть уже в феврале. Бургерная в Екатеринбурге станет 13-ой точкой компании, а сама уральская столица третьим городом, куда зашла франшиза. Помимо Тюмени рестораны также работают в Кургане и Тобольске.