13 Января 2022
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Экономика Пермский край
Владимир Путин, Дмитрий Мазепин (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин и глава "Уралхима" обсудили перспективы работы компании

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АО "ОХК "Уралхим", заместителем председателя Совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрием Мазепиным, сообщили Накануне.RU в компании. Основной темой встречи стало обсуждение итогов и перспектив развития российской и мировой отрасли производства минеральных удобрений, а также операционной деятельности организаций.

Дмитрий Мазепин проинформировал президента о текущей ситуации на ключевых рынках потребления продукции "Уралхима" и "Уралкалия", в том числе и в странах Африки, поддержке российских сельхозпроизводителей, финансовых показателях и инвестиционных проектах компаний, а также инициативах компаний в сфере корпоративной социальной ответственности.

""Уралхим" и "Уралкалий", занимая лидирующие позиции в отрасли, придают большое значение как развитию регионов присутствия, так и реализации социальных проектов федерального уровня, среди которых – переселение жителей в Березниках и строительство объектов инфраструктуры в рамках проекта "Сириус". От имени компаний хотелось бы выразить слова благодарности президенту и Правительству РФ за поддержку и понимание специфики химической отрасли, являющейся, без сомнения, ключевой составляющей развития сельского хозяйства как в России, так и за рубежом", - сказал Мазепин.

Владимир Путин, Дмитрий Мазепин(2022)|Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Дмитрий Мазепин(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Мазепин, Уралхим, Уралкалий



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