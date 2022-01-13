Сбербанк отправляет 50% персонала на удаленку

С 17 января Сбербанк отправит на удаленный режим работы половину сотрудников и переведет все совещания в виртуальный режим. Об этом заявил глава банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума, передает ТАСС.

Поводом для такого решения стало ухудшение ситуации с коронавирусом. Напомним, в России власти готовятся к масштабному росту заболеваемости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже в ближайшие дни суточное число зараженных ковидом в России может стать шестизначным.

Уже сегодня зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки - 21 155 случаев. В Москве выявлено максимальное число заражений с ноября - 5490 случаев.