13 Января 2022
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Политика В России
Коллаж, Анатолий Чубайс, Роснано (2021) | Фото: Накануне.RU

Чубайс рассказал, чем занимался целый год в должности спецпредставителя президента

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, чем занимался весь год с момента своего назначения на эту должность.

"За год Россия прошла путь, который десять лет не могла пройти, - похвастался Чубайс на Гайдаровском форуме. - Сейчас лидер в мире по ESG (социальной ответственности) – Европа, она занялась этим гораздо раньше, чем США. Второе место – Китай. Ну и третье, конечно, Соединенные Штаты. Это три геополитических центра, которые формируют правила игры. Что нам от них нужно? Нужно гармонизировать наш рынок энергоперехода с их рынками".

При этом Чубайс не готов признать провал работы "Роснано" – компании, которую он возглавлял много лет до спецспредставительства, и которая сейчас оказалась в крайне непростой финансовой ситуации.  

"Роснано" существует для создания наноиндустрии. Наноиндустрия в стране создана, факт есть факт, посмотрите данные Росстата. Роль материалов в энергопереходе не меньше, чем энергии. Более прочные виды всех базовых материалов могут в разы увеличить энергоэффективность. Поэтому будущее за одностенными углеродными нанотрубками – это фантастические технологии, которые могут перевернуть мир. В 2022 году, надеюсь, проект окажется не российским, а глобальным. Это то, с чем Россия войдет в будущее", - заявил Чубайс.

Теги: анатолий чубайс, энергопереход, роснано



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