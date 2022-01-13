Чубайс рассказал, чем занимался целый год в должности спецпредставителя президента

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, чем занимался весь год с момента своего назначения на эту должность.

"За год Россия прошла путь, который десять лет не могла пройти, - похвастался Чубайс на Гайдаровском форуме. - Сейчас лидер в мире по ESG (социальной ответственности) – Европа, она занялась этим гораздо раньше, чем США. Второе место – Китай. Ну и третье, конечно, Соединенные Штаты. Это три геополитических центра, которые формируют правила игры. Что нам от них нужно? Нужно гармонизировать наш рынок энергоперехода с их рынками".

При этом Чубайс не готов признать провал работы "Роснано" – компании, которую он возглавлял много лет до спецспредставительства, и которая сейчас оказалась в крайне непростой финансовой ситуации.

"Роснано" существует для создания наноиндустрии. Наноиндустрия в стране создана, факт есть факт, посмотрите данные Росстата. Роль материалов в энергопереходе не меньше, чем энергии. Более прочные виды всех базовых материалов могут в разы увеличить энергоэффективность. Поэтому будущее за одностенными углеродными нанотрубками – это фантастические технологии, которые могут перевернуть мир. В 2022 году, надеюсь, проект окажется не российским, а глобальным. Это то, с чем Россия войдет в будущее", - заявил Чубайс.