13 Января 2022
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Экономика В России
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Людям с высоким уровнем дохода не нужно помогать из бюджета, даже если у них пятеро детей - Чубайс

Социальная политика России нуждается в коррекции в свете приближающегося энергоперехода, считает специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Суть в том, что сегодня значительная часть социальной политики базируется на том, чтобы помогать категориям граждан – пенсионерам, многодетным. Понятно, естественно. Но это неправильно. Не хватает учета душевого дохода. Ну конечно же, людям с высоким уровнем дохода не нужно помогать из бюджета, даже если у них пятеро детей. Правительство это в целом понимает, этот вектор очень правильный, в связи с энергопереходом его значимость возрастает в разы", - заявил Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

Теги: анатолий чубайс, социальная политика, многодетные семьи, энергопереход



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