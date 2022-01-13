13 Января 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Тюмени "заминировали" школы: ученикам второй смены отменили занятия

В Тюмени вслед за Екатеринбургом эвакуировали все школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Изначально в соцсетях сообщалось об эвакуации школ № 7, 15, 62, 13, 49, 26, 83, 92.

По словам директора департамента образования региона Алексея Райдера, поступили анонимные сообщения на дежурные пульты отделений МВД. Проигнорировать сигнал сотрудники экстренных служб не могли, хотя явных угроз нет - ученики только сегодня вернулись с каникул.

Учащиеся первых смен немного недоучились, вторую смену к занятиям не призывают.

Вчера массовые эвакуации прошли в школах Екатеринбурга. 12 января, с самого утра в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 93 школы. Позже их число выросло до 151. Полный список эвакуированных учреждений можно посмотреть здесь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту "минирования" школ Екатеринбурга.

Теги: школы, минирование, Тюмень



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