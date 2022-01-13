13 Января 2022
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Экономика В России
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Чубайс: Путин спас Россию от "тупого" пути развития

Россия пошла по "смарт-пути" развития, хотя до последнего времени находилась на развилке – выбрать "тупую" стратегию или "смарт-стратегию", считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Россия до последнего времени находилась на развилке – выбрать тупую стратегию или смарт-стратегию. За первую выступали очень влиятельные силы. Точку в прошлом году поставил президент Путин. Россия прошла самую тяжелую стадию 30-летнего периода целеполагания", - заявил Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме и говоря о перспективах энергоперехода.

При этом Чубайс все равно недоволен теми, кто принимает в России стратегические решения. "Энергостратегия России создана людьми, которые были уверены, что никакого энергоперехода не будет. Это все надо пе-ре-смат-ри-вать! Самые тяжелые ошибки – стратегические", - полагает Чубайс.

"Что делать с углем, газом, нефтью [после энергоперехода]? Во-первых, их нельзя смешивать, это разные стратегии. Возьмем самый сложный случай – уголь. Закрывать ли уголь? Мы знаем сложное отношение к углю в мире. Ну, конечно же, нет! Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Если взять нефть, значительная часть ее сжигается. Но часть преобразуется в химические продукты. Пропорция примерно 85/15. Газ – пропорция еще жестче: 95/5. Надо изменять эти пропорции. Надо наращивать инвестиции в нефтехимию или газохимию", - полагает спецпредставитель президента.

Теги: анатолий чубайс, энергопереход, стратегия



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