Песков сравнил возможные новые санкции США с разрывом отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение США нового пакета антироссийских санкций, в том числе в отношении Владимира Путина.

Действия американских сенаторов можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, заявил представитель Кремля.

"Совмещение по времени этих заявлений и переговоров - попытка оказать давление на Москву", - цитирует его ТАСС.

Ранее демократы в Конгрессе США представили проект закона о введении новых санкций против России в случае "обострения ситуации" вокруг Украины. Ограничения предлагается ввести против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства.

Напомним, зарубежные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки могут добавить Россию в список стран, к которым применяют самые суровые ограничительные меры.