Снова больше 400 в день: заболеваемость ковидом в Свердловской области начала рост

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 410 новых случаев коронавируса. Наблюдается заметный рост заболеваемости.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (172 случая) и ряда других муниципалитетов. На сегодняшний день, по официальным данным, на Среднем Урале выявлено 203 тыс. 902 случая ковида.

За сутки в области было выписано 517 человек и скончались 18 заболевших. Общее число выписанных достигло 178 тыс. 59, за все время пандемии умерли 9 тыс. 686 носителей коронавируса.

Стоит отметить, что по сегодняшней статистике наблюдается рост заболеваемости. С 7 января число новых случаев ковида в регионе не превышало 390 в день и постепенно снижалось. Например, вчера, 12 января, было выявлено 366 заболевших.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что пока не принял решения о продлении так называемых QR-каникул в регионе, которые действуют с конца прошлого года.