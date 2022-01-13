Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь из-за штамма "омикрон"

Московская больница №40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусом. Это связано с распространением штамма "омикрон", сообщил главный врач больницы Денис Проценко в эфире "Радио России".

По его словам, во временном госпитале "все настроено на прогнозное увеличение поступления больных".

Проценко также сообщил, что система здравоохранения РФ готова к возможному росту заболеваемости COVID-19. Заявление он сделал на полях Гайдаровского форума.

Напомним, в России власти готовятся к масштабному росту заболеваемости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже в ближайшие дни суточное число зараженных ковидом в России может стать шестизначным (то есть превысит 100 тыс., до сих пор максимальная заболеваемость не превышала 42 тыс. в сутки).

Уже сегодня зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки - 21 155 случаев.

Днем ранее сообщалось о 17 946 случаях заражения за сутки, прирост - 17,88%.