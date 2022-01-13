В Челябинской области прививку от коронавируса поставили 57,6% жителей

В Челябинской области 57,6% жителей вакцинировано от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по профилактической медицине регионального минздрава Ольга Агеева, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным на утро 13 января, в регионе вакцинировано от коронавирусной инфекции за вычетом повторных 1 млн 522 тыс. 644 человека.

Добавим, что по данным на 10 января, этот показатель составлял 57,3% южноуральцев.