13 Января 2022
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Общество Челябинская область
(2021) | Фото: Медицинская фракция

В Челябинской области прививку от коронавируса поставили 57,6% жителей

В Челябинской области 57,6% жителей вакцинировано от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по профилактической медицине регионального минздрава Ольга Агеева, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным на утро 13 января, в регионе вакцинировано от коронавирусной инфекции за вычетом повторных 1 млн 522 тыс. 644 человека.

Добавим, что по данным на 10 января, этот показатель составлял 57,3% южноуральцев.

Теги: коронавирус, прививка, вакцина,



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