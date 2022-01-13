В Тюменской области кондуктор высадил ребёнка из автобуса на трассе – не сработал проездной

Следователи проверят информацию о высадке ребёнка из автобуса на трассе Тюмень – Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

В сети появилась информация о кондукторе автобуса №100, который высадил несовершеннолетнюю пассажирку возле посёлка Московский Тюменского района из-за несработавшего проездного билета.

Напомним, в конце ноября 2021 г. девочка из Тобольска, которую якобы высадили из автобуса в мороз, призналась во лжи – она забыла сменную обувь и, желая избежать "санкций" со стороны родителей за опоздание в школу, придумала, что её "высадили из автобуса из-за того, что проездной не сработал".