Совет нацбезопасности и Госдеп США выступили против санкций в отношении "Северного потока-2"

В Совете национальной безопасности США считают, что принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока-2" не даст положительных результатов. Об этом заявила представитель Совета нацбезопасности Эмили Горн.

Законопроект о санкциях продвигают республиканцы как средство сдерживания России. Но демократы с этим не согласны.

"Этот законопроект не сдержит агрессию России и не защитит Украину... Напротив, он подорвет наши усилия по сдерживанию России и лишит США и их союзников тех рычагов, которые они имеют сейчас", - сказала Горн.

Сенат Конгресса США сегодня должен рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета, который предполагает введение санкций против газопровода.

Маловероятно, что он будет принят. Замгоссекретаря Виктория Нуланд накануне заявила, что в нем нет смысла. Но замедлить запуск газопровода США все же хотят и работают над этим с Германией и ЕС. А новое правительство Германии уже предприняло в этом вопросе значительные меры.

Ранее в Госдепе заявили, что санкции против "Северного потока-2" подорвут единство среди европейских союзников США в критический важный момент, когда нужно единым фронтом реагировать на "российскую угрозу".

Накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала российский газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом и призвала не связывать его с ситуацией на Украине.