13 Января 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Тюмени судят участников террористической организации

Сегодня в Тюмени выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 граждан, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В обвинении сказано, что они осуществляли антиконституционную деятельность. В условиях конспирации они проводили собрания, где распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды новых членов.

В ноябре 2019 года их задержали оперативники РУФСБ по Тюменской области и возбудили уголовное дело. Среди обвиняемых на скамье подсудимых Марат Сайбаталов, еще в 2005 году осужденный к шести годам лишения свободы за создание террористической организации, но оправданный Европейским судом по правам человека.

Теги: террористическая организация, суд



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