В свердловском общественном транспорте не будут вводить QR-коды

В общественном транспорте Свердловской области не собираются вводить QR-коды. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава региона Евгений Куйвашев.

При этом он добавил, что в качестве меры эпидбезопасности уже сейчас следует более старого следить за соблюдение масочного режима.

Напомним, что вчера замгубернатора Павел Креков также заявил, что в последнее время жители региона сильно расслабились и уже не соблюдают меры безопасности столь же строго, как это положено. В связи с этим контрольные группы продолжат следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.