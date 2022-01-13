13 Января 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В свердловском общественном транспорте не будут вводить QR-коды

В общественном транспорте Свердловской области не собираются вводить QR-коды. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава региона Евгений Куйвашев.

При этом он добавил, что в качестве меры эпидбезопасности уже сейчас следует более старого следить за соблюдение масочного режима.

Напомним, что вчера замгубернатора Павел Креков также заявил, что в последнее время жители региона сильно расслабились и уже не соблюдают меры безопасности столь же строго, как это положено. В связи с этим контрольные группы продолжат следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Теги: QR-коды, общественный транспорт



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