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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев выступил против возвращения барельефа Сталина на здание ОДО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказал свое отношение к возвращению барельефа Иосифа Сталина на здание Дома офицеров в Екатеринбурге.

Напомним, барельеф располагался на фасаде башни ОДО до начала 1990-х годов, в неустановленное время он был демонтирован и утрачен. При этом само проведение работ было сделано без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего.

В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф убрали незаконно. Его вернули на место в конце прошлого года с началом реконструкции здания ОДО.

Барельеф Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции, ОДО - это здание Минобороны.

"Как бы я ни хотел, не могу не снять этот барельеф, ни приказать. Пусть установка барельефа будет на совести тех, кто его установил. Лично я против", - заявил губернатор, не став уточнять, почему это так.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свое отношение к возвращению барельефа Иосифа Сталина на здание Дома офицеров высказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теги: Куйвашев, Сталин, ОДО, барельеф



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