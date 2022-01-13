В Свердловской области не будут отказываться от крещенских купаний из-за коронавируса

Несмотря на ситуацию с коронавирусом и вероятность прихода в Свердловскую область нового штамма "омикрон", в регионе не собираются отказываться от крещенских купаний. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

"Мы будем обращаться в епархию, чтобы они максимально серьезнее отнеслись к организации, особенно в помещениях, где скапливаются люди. Но отказываться мы не будем", - сообщил глава региона.

Он также добавил, что сам обязательно окунется в прорубь.

Напомним, что в нынешнем году на Крещение в Екатеринбурге будет открыто девять купелей. Три из них будут оборудованы на озере Шарташ. Также купели появятся на Верх-Исетском пруду, в поселке Чусовское Озеро, на водоеме у микрорайона Светлый, на озере в микрорайоне Европейский, на территории Благовещенского Храма Святых Божий строителей и в поселке Елизавет.

Ожидается, что окончательный список купелей, соответствующих всем требованиям безопасности, будет опубликован в понедельник, 17 января.