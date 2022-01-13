Финлядия может ввести режим ЧС из-за катастрофического роста заболеваемости

Правительство Финляндии может объявить в стране чрезвычайную ситуацию из-за огромного роста нагрузки на больницы в условиях катастрофического роста заболеваемости ковидом.

Планируется также законодательно ограничить некоторые виды медицинской помощи населению, фактически лишив граждан этой помощи под предлогом борьбы с ковидом.

В Финляндии для объявления чрезвычайной ситуации необходимо одобрение президента и парламента.

Финляндия до последнего времени была одной из немногих стран Европы, практически не затронутых ковидом. При населении всего 5,5 млн человек количество случаев ковида и ковидных смертей было на очень низком уровне почти два года: прирост новых случаев на пиках не превышал 600-700 в день. Однако в ноябре начался быстрый подъем, который в последние две недели еще больше ускорился и достиг 8 тыс. в сутки.

Смертей с ковидом фиксируют около десятка в день, что кажется небольшим числом. Но общая смертность гораздо выше фоновой - примерно на 10% в последние месяцы, что в три раза больше, чем в 2020 году. То есть после массовой вакцинации смертность не вернулась к доковидному уровню, а многократно выросла. К тому же, вакцинировав почти 80% населения, власти начали кампанию по бустерным прививкам, в которых не было никакой видимой необходимости: ситуация по ковиду была очень спокойной. После этого, как и во многих других странах Европы, начался беспрецедентный рост заболеваемости. Не исключено, что власти создали его своими руками.