13 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
прорубь купель иордань крещение лед (2011) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске жители без QR-кода не смогут попасть в помещения для переодевания после крещенских купаний

В Магнитогорске на Крещение откроют три купели для купания и обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Для посещения отапливаемых помещений потребуется QR-код о вакцинации от коронавируса.

Купели появятся на территории водно-гребной базы спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" и будут открыты с 18 часов 18 января до 21 часа 19 января. На месте будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, а безопасность при проведении мероприятия будут обеспечивать сотрудники ГИБДДД и полицейские.

Теги: QR-код, Крещение, купель,



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