В Магнитогорске жители без QR-кода не смогут попасть в помещения для переодевания после крещенских купаний

В Магнитогорске на Крещение откроют три купели для купания и обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Для посещения отапливаемых помещений потребуется QR-код о вакцинации от коронавируса.

Купели появятся на территории водно-гребной базы спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" и будут открыты с 18 часов 18 января до 21 часа 19 января. На месте будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, а безопасность при проведении мероприятия будут обеспечивать сотрудники ГИБДДД и полицейские.