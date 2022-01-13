Кудрин отказал России в возможности создания передовых мировых технологий

Экс-министр финансов РФ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия никогда не сможет создать линейку технологий, которые будут наиболее передовыми в мире.

"Российский бизнес широко пользуется компонентами и технологиями, созданными в других странах. Масштаб создания технологий в мире таков, что в США этот рынок выходит за $500 млрд в год, Китай догоняет или уже догнал, страны Европы – более $100 млрд, Россия – $40 млрд. Мы не сможем никогда создать ту цепочку или линейку технологий, которые будут в мире наиболее передовыми и востребованными. Мы можем создать какой-то свой сегмент и участвовать в этой цепочке, быть успешными в этом сегменте, собрать часть мирового спроса на какие-то товары, но мы должны пользоваться и достижениями других стран. И важнейшее свойство нашего бизнеса сегодня – участие в этой цепочке, даже если мы не создаем в ней конечный продукт", – заявил экономист, выступая на Гайдаровском форуме.

Напомним, Алексей Кудрин был идеологом создания Стабфонда, из которого "выросли" ФНБ и Резервный фонд. ФНБ на 1 сентября 2021 года достиг суммы в 14 трлн руб., а к 2024 году вырастет до 23,3 трлн (15,4% ВВП). По оценкам ряда экспертов, деньги в "кубышке" практически лежат "мертвым грузом".