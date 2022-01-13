В Казахстане задержаны бывшие замы главы КНБ

В Казахстане задержаны бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности – Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов, начальник Службы спецназначения "А".

Они подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

Отмечается, что идет досудебное расследование по факту государственной измены против бывшего руководителя КНБ Карима Масимова. О его задержании стало известно 8 января.

Примечательно, что задержанный принимал участие в заседании Совбеза 5 января, тогда он еще был председателем Комитета нацбезопасности Казахстана.

Казахстанский канал "Келин услышала" отмечал, что Масимов был близким доверенным лицом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и, якобы, чуть ли не "единственным обладателем ключей от бункера с наличными средствами, которые вывозились за рубеж на тайные счета Назарбаева".