Кудрин о либерализации цен 1992 года: "Другого пути не было"

Альтернатив "шоковой терапии" 1992 года у Гайдара и его команды не было, считает экс-министр финансов России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Когда Гайдар поднимал цены, он имел уже полностью несуществовавшую плановую систему, госплан полностью прекратил существование, и другого пути не было. Никакого постепенного механизма там не было", - заявил Кудрин на Гайдаровском форуме.

Он полагает, что "при Гайдаре реформы, о которых так долго говорили [советские власти], начались. "Мы восстановили себя в системе цивилизованных рыночных государств. Кстати, рыночная экономика у нас была до 20-х годов, тогда еще и рубль был конвертируемый, но потом началась продразверстка и все закончилось.

Первые 10 лет ВВП у нас упал на 30%, а доходы населения – на 50%. Это был тяжелый удар, но страна переходила к новой структуре экономики. мы перешли к экономике, ориентированной на реальные потребности. К сожалению, законы запаздывали", - полагает экономист.

Кудрин видит много положительного, произошедшего с российской экономикой за минувшие с тех времен 30 лет: "С 2000 года до 2011 – когда я был министром – у нас ВВП вырос на 60%, уровень жизни вырос почти в три раза. Хотя и после большого падения в нулевые. ВВП сейчас на 33% выше, чем в 1991 году (в последнем году до либерализации цен), то же самое и с уровнем жизни. К 2003 году мы восстановили уровень жизни учителей, врачей. Исторически в истории России не было периода, когда мы в валютном выражении наращивали ВВП, а в эти 30 лет произошел рост", - хвастается Кудрин.

Впрочем, есть моменты, которые его тревожат: "Только 20% предприятий сейчас проводит обновление технологическое, а нужно 50% минимум. Производительность труда за 30 лет выросла на 75% - это мало. Мы сейчас растем примерно на 1% в год, а надо на 5%, чтобы догнать другие страны".