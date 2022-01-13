13 Января 2022
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Общество В России
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Доля государства в экономике сегодня избыточна – Кудрин

Доля государства в экономике сегодня является избыточной, считает глава Счетной палаты России, бывший министр финансов правительства РФ Алексей Кудрин.

"Доля государства в экономике сегодня – это сдерживающий фактор. Частник не всегда может конкурировать с государственными компаниями, которые имеют больший доступ к ресурсам. Доля государства избыточна. К этому надо будет вернуться. В период кризиса влияние государства очень высоко, конечно не хочется расставаться с рычагами, которые могут быстро влиять на процессы", - заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что в стране сегодня нет серьезных институциональных инвесторов. "Нет подушки, которая генерирует инвестиции в экономику, накопления и сбережения", - пояснил экономист.

Теги: экономика, государство, алексей кудрин, инвестиции



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