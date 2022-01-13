Вакцина ещё не прошла испытания. Куйвашев рассказал, когда стоит ожидать вакцинацию детей

Детская вакцина против коронавируса поступит в Свердловскую область только после завершения всех клинических испытаний. Пока они не завершатся, говорить о точной дате не представляется возможным, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

"Детская вакцина будет, когда она пройдет все испытания. Обязательной ее делать никто не будет", - заявил глава региона.

Он также добавил, что у области уже есть опыт вакцинации детей от других болезней, а потому процесс вакцинации школьников от коронавируса будет организован как это обычно и происходит, то есть в школах и поликлиниках.