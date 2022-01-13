13 Января 2022
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Общество Свердловская область
(2006) | Фото: Александр Саверкин/ИТАР-ТАСС

Вакцина ещё не прошла испытания. Куйвашев рассказал, когда стоит ожидать вакцинацию детей

Детская вакцина против коронавируса поступит в Свердловскую область только после завершения всех клинических испытаний. Пока они не завершатся, говорить о точной дате не представляется возможным, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

"Детская вакцина будет, когда она пройдет все испытания. Обязательной ее делать никто не будет", - заявил глава региона.

Он также добавил, что у области уже есть опыт вакцинации детей от других болезней, а потому процесс вакцинации школьников от коронавируса будет организован как это обычно и происходит, то есть в школах и поликлиниках.

Теги: детская вакцинация, спутник-м



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