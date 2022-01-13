Уровень жизни в России на 20% выше, чем был во времена СССР, - Кудрин

Уровень жизни сейчас в России примерно на 20% выше, чем был в СССР, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

По его словам, в 2003-2004 годах страна смогла вернуться к тому уровню жизни, который был в 1990 году до развала Советского Союза. В том числе улучшилось качество жизни у врачей и учителей.

Бывший министр финансов также заявил, что уровень жизни в России с 2000 до 2011 года вырос в три раза. Кудрин признался, что цифра кажется недостижимой, но начинать пришлось с очень низкого уровня.

В 1990-е и начале 2000-х годов в России были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, за счет которых появилась нормальная рыночная экономика. "В 1989 году это бы казалось сказкой", - отметил Кудрин.

В прошлом году председатель Счетной палаты заявил, что одной из причин развала СССР стала затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики.

По словам Кудрина, "развал СССР предопределен был последним его десятилетием". Страна, по мнению главы СП, не была готова "к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год".