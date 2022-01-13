В Челябинске доцента вуза подозревают в получении взяток от студента

В Челябинске доцента кафедры Уральского государственного университета физической культуры подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2016 – 2020 годах подозреваемая получила более 185 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов, которые фактически он не сдавал.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время доценту вуза будет избрана мера пресечения.