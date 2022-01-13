13 Января 2022
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Общество Свердловская область
Участок для строительства &quot;Баден-Баден&quot; в Шарташском лесопарке (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев о строительстве "Баден-Бадена": Прохождение экспертизы "с кондачка" не решить

Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев высказался о строительстве второго термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге.
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Напомним, возведение комплекса планируется на берегу озера Шарташ. Это вызывает немало вопросов у городских общественников.

Как рассказал Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции, он выступает за то, чтобы сохранять природу.

"Чтобы пройти экспертизу для особо охраняемой природной территории - это "с кондачка" не решить. Эксперты дадут заключение, можно там строить или нет. Если можно - надо поддержать. А нет - надо уменьшить (территорию застройки, - прим. ред.)", - заявил губернатор.

По его словам, в этой ситуации мэрия Екатеринбурга полагается на мнение специалистов.

"На таких территориях, как Шарташ, ничего просто так не построишь и не сделаешь. Давайте дождемся результатов экспертизы", - заключил Евгений Куйвашев.

Теги: Баден-Баден, Куйвашев, строительство



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