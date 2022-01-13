13 Января 2022
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Экономика Свердловская область
Открытие часов до Универсиады-2023 в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Затраты на Универсиаду-2023 составят более 90 миллиардов рублей

Суммарные затраты на проведение Универсиады в 2023 году составят свыше 90 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Про его словам, финансы делятся пополам: 50% областных средств и по 25% федеральных и частных.

"Область потратит примерно 45 млрд рублей, остальное федеральные и частные средства. Строители, покупая металл, платят зарплату металлургам, платится НДФЛ. Мы уже зарабатываем на Универсиаде", - считает Куйвашев.

Теги: универсиада, затраты



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