Куйвашев: Заброшенную больницу в "Зелёной роще" снесут

Заброшенную больницу в "Зелёной роще" в Екатеринбурге снесут. Охранный статус со здания заброшенной больницы в "Зелёной роще" Екатеринбурга будет снят для дальнейшего сноса и строительства на его месте нового медцентра. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы договорились с нашими крупными меценатами — Козицыным, Алтушкиным, Симановским и другими. В этих условиях медицинский центр уже не построить. Нужно строить новый. Мы договорились, что там строим медицинский центр, понятно, что надо будет снимать охранный статус. Там никакого намека на памятник уже нет", - заявил губернатор.

Летом в Екатеринбурге был создан фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. В состав учредителей вошли Козицын Андрей Анатольевич, Симановский Андрей Моисеевич и АО "Русская Медная Компания". Директором утверждена Татьяна Прусевич, которая также входит в руководство Фонда святой Екатерины. Предполагалось, что Фонд займется восстановлением заброшенной больницы в Зеленой Роще, которая закрылась в 2000 году.

Стоит напомнить, что комплекс клинической больницы скорой помощи по улице 8 Марта, 78а является памятником архитектуры, но вот уже более двух десятков лет находится в неприлично заброшенном состоянии. В начале июля 2020 стало известно, что региональные власти обратились к федеральным с просьбой исключить больницу из реестра объектов культурного наследия, чтобы на месте старого здания было возможно создать многофункциональный медицинский центр.