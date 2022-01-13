На "Гайдаровском форуме" предложили "усилить роль государства в геологоразведке" и "возродить статус геолога"

13 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
нефть газ буровая вышка геологоразведка (2006) | Фото: www.taimyr.ru

На "Гайдаровском форуме" предложили "усилить роль государства в геологоразведке" и "возродить статус геолога"

Глава Бурятии Алексей Цыденов на сессии "Гайдаровского форума" "Как возродить легенду" предложил способы упрощения разведки и добычи полезных ископаемых. Другой участник дискуссии, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров полагает, что надо усилить роль государства в геологоразведке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Надо поддерживать частных инвесторов, не убирая государственное участие на первых порах, во время разведки. По поддержке частников: от подачи заявки до выхода "в поле" надо пройти 28 этапов, из них 10 дублируются в поиске и разведке. Если это делает одна компания, зачем дублировать? Нужны также инвестиционная поддержка, корректировка лесного законодательства и закона "О недрах": ты можешь получить лицензию на добычу ископаемых, а над ними – лес, документы на который ты можешь не получить", - сказал Цыденов.

По словам премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, геологоразведку надо стимулировать через поддержку разведки.

"Когда Чубайс делил энергетическую монополию, создали преференцию для инвесторов, "заходивших" в отрасль. По сути, в геологоразведке, геологии таких преференций нет. Это проблема, которую надо решить. Третье – нужна роль государства, которой нет, то есть определение максимально комфортных стимулирующих правил для тех, кто "заходит" в геологоразведку и изыскания, а также появление государства там, где нет игроков. Если мы говорим о том, что государство возвращается в отрасль, начинает регулировать, но те же кадры в ту же минуту не появятся, их надо учить", - сказал Назаров.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, нужна цифровизация отрасли.

"Информация о советском периоде отрасли – "аналоговая", её в цифровом виде не получить. Доступа к советским наработкам нет, мы не можем ими пользоваться", - сказал Николаев.

Генеральный директор, председатель правления АО "Росгео" Сергей Горьков уточнил, что следует "возрождать статус геолога". В пример он привёл советское время, когда "шли в геологи или космонавты". Подводя итоги, участники сессии согласились с тем, что следует менять стратегию развития геологоразведки.

Теги: Гайдаровский форум, Алексей Цыденов, Айсен Николаев, Андрей Назаров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 28

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети