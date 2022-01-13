Законопроект о пожизненном заключении педофилов будет рассмотрен до 1 февраля - Володин

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал рассмотреть законопроект об ужесточении наказания педофилов до 1 февраля.

В своем Telegram-канале он написал о повестке, которая будет у парламента в первый месяц 2022 года.

"Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идет о пожизненном заключении педофилов. Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны", - полагает Володин.