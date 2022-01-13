Обращение депутата Вишневского заставило коммунальщиков убрать Пушкинскую улицу

Депутат ЗакС Борис Вишневский сообщил, что кровлю дома на Пушкинской улицу все-таки почистили, убрав опасный нависающий «язык», так же как и двор, и теперь ждет, что будет с другими улицами Центрального района, которые он ранее упомянул в своем обращении в приемную Комитета по благоустройству.

«Друзья, после моего обращения в Жилищный комитет с крыши дома 1/77 на Пушкинской улице убрали "язык" снега, который несколько дней нависал над входом в "Брынзу" и соседнее кафе, угрожая прохожим. Жители мне написали, что и крышу, и двор почистили. Жду ответа от комитета по благоустройству на обращение со списком улиц (в основном, в центральных районах), где совсем плохо с уборкой тротуаров», - написал он в Telegram.

По словам Вишневского, Пушкинскую улицу, выходящую прямо на Невский проспект, не чистили ни разу с первого снегопада 30 ноября. Ранее Вишневский неоднократно говорил об ужасном качестве уборки снега в Петербурге, в частности, припоминал «пик Беглова» зимой 2019 года – первой для губернатора Александра Беглова в роли исполняющего обязанности главы Петербурга, когда с уборкой снега было так же плохо.

На низкое качество уборки неоднократно жаловались обычные петербуржцы и знаменитости, упоминая и «хребты», вырастающие на набережных, и сугробы на газонах, которые сваливают в нарушение всех экологических предписаний, и обледенелые тротуары с выбоинами, по которым бывает невозможно ходить.

Знаменитые петербуржцы из мира науки, культуры и шоу-бизнеса рассказывали о своих зимних впечатлениях в блогах и СМИ, народный артист Иван Краско даже написал письмо президенту РФ, рассказав, что игнорирование обязанностей по чистке города от снега и льда запирает тысячи маломобильных петербуржцев дома.

Ранее вице-губернатор Анатолий Повелий анонсировал планы Смольного по созданию государственной структуры, которая будет убирать внутриквартальные территории по итогам текущей зимы, объяснив необходимость такой надстройки желанием уйти от принципа «лоскутного одеяла», когда нельзя сходу понять, кто конкретно отвечает за порядок на этом участке. Но эксперты и градозащитники высказались, что очередная бюрократическая ступенька, на жизнедеятельность которой должны будут выделить бюджетные деньги, не нужна, и оптимальнее было бы передать полномочия уже существующим структурам.