Экс-мэр Ярославля, осужденный за взятки, отозвал ходатайство об УДО

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий срок за взятки, отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд должен был рассмотреть сегодня. Причин отзыва ходатайства Урлашов не назвал, передает "Коммерсант" со ссылкой на Рыбинский городской суд (экс-мэр отбывает наказание в ИК-2 Рыбинска Ярославской области).

Урлашов подал ходатайство об УДО в декабре 2021 года.

В августе 2016 года его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 60 млн руб., вину Урлашов не признал. В 2018 году он просил о помиловании у президента России, но ему было отказано.