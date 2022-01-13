13 Января 2022
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Экономика Челябинская область
свинокомплекс, свиньи, бекон, животноводство, задняя часть свиньи (2016) | Фото: bitrix.infpol.ru

В Челябинской области за 2 млрд рублей продают свинокомплекс, который принадлежал депутату Госдумы

В Челябинской области продают свинокомплекс "Родниковский". Актив выставлен на аукцион вместе с правами требования к нему с начальной ценой 2 млрд рублей. Информация опубликована на портале "Российский аукционный дом", передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от претендентов будут принимать до 27 февраля.

В состав лота включены права требования Банка "Траст" к организации в размере 1 млрд 634,3 млн рублей, АО "Птицефабрика "Комсомольская" в сумме 232,8 млн рублей и АО "Турбаслинские бройлеры" в размере 163,3 млн рублей.

"Родниковский свинокомплекс" находится в селе Миасское и входил в группу компаний "Здоровая ферма". Агрохолдинг принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. В конце 2015 года "Здоровая ферма" была продана. В конце 2018 года новым собственником "Здоровой фермы" стал банк "Траст".

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области арестовал движимое и недвижимое имущество депутата Госдумы Олега Колесникова, его супруги Лены Колесниковой и других лиц на сумму 414 млн рублей. Заявление об аресте было подано конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве "Профессиональные технологии строительства", который является должником ГК "Здоровая ферма" (принадлежит банку непрофильных активов "Траст").

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается спор о векселях, поручительства по которым были якобы выданы ГК "Здоровая Ферма" в 2015 году. Векселя были выданы компанией "Профессиональные технологии строительства" в пользу кипрской Chromsys Limited под поручительства предприятий ГК "Здоровая Ферма". Затем они были переданы Старбрайт Венчерс ЛТД (зарегистрированной в Белизе), после чего оказались в распоряжении Копылова Игоря Леонидовича. Копылов, согласно открытым данным, являлся на тот момент заместителем директора по экономической безопасности сети аптек "Классика". В конце 2018 – начале 2019 гг. векселя были предъявлены к оплате "Трасту". Однако новый собственник не знал о данных векселях и поручительствах на них предприятий ГК "Здоровая Ферма". Данные обязательства не были отражены и в бухгалтерском учете "Здоровой Фермы".

Теги: свинокомплекс, продажа, аукцион, долги,



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