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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев о сносе аэровокзала "Уктус": Я здесь на стороне бизнеса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что снос здания аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге был совершен по закону. Глава региона назвал это "священным правом собственности".

Как рассказал Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции, "есть красивые здания, а есть некрасивые".

"Если оно не является историко-культурным наследием и если собственник решил его снести - как к этому относиться? Может, он еще красивей построит. Я здесь на стороне бизнеса. Многим что-то нравится, многим что-то не нравится. У меня пиджак синего цвета, кому-то это не нравится, а мне нравится! Та же ситуация и с аэропортом "Уктус", - высказался губернатор.

Снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные жители"

По его словам, это вопрос экономического противостояния: "Я с различными рода экспертизами сталкивался. Могут сделать митинг, петицию собрать".

"Если объект не является ОКН - право собственника сделать с ним все, что он хочет. Здесь нет никакого нарушения. Даже я, как губернатор, повлиять на это не могу. Ничего здесь сделать нельзя, это священное право собственности. Рассуждать можно в пользу бедных. Ходить, митинги собирать, не давать строить людям. Но давайте действовать в рамках закона", - заключил Евгений Куйвашев.

Теги: Уктус, Куйвашев, здание, снос, бизнес



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