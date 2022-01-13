В ВОЗ заявили, что COVID-19 становится эндемичным

COVID-19 начинает становиться эндемичным, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По ее словам, подобное изменение вируса "даже не оспаривается", передает РИА Новости. Тем не менее, пока мир находится лишь в середине пандемии коронавируса, "омикрон" не является последним штаммом, добавила Керкхове.

Эндемическое заболевание — болезнь, характерная для определенного региона, постоянно присутствующая в обществе.

Ранее в ВОЗ предположили, что более половины населения Европы может быть заражено омикрон-штаммом коронавируса в течение следующих двух месяцев.

Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сравнил появление омикрон-штамма с "приливной волной, идущей с запада на восток". По его словам, в первую неделю 2022 года в Европе было подтверждено более 7 млн новых случаев COVID-19, заболеваемость выросла более чем в два раза за две недели.