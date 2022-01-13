13 Января 2022
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Политика Свердловская область
кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

На место Чемезова. У главы Среднего Урала может появиться новый заместитель

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о возможном появлении нового заместителя. Про его словам, о кадровых перестановках общественность узнает уже после подписания соответствующего указа.

"Ставка Олега Чемезова освободилась. Как только произойдут кадровые изменения, мы подпишем указ, где распределим все полномочия. Сегодня заместители работают по моим поручениям", - рассказал глава региона.

Напомним, Чемезов перед новым годом был утвержден в должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Ранее Чемезов работал в статусе исполняющего обязанности. До Чемезова пост вице-губернатора по внутренней политике занимал Сергей Бидонько, который осенью перешел на работу в Госдуму РФ. Теперь Олегу Чемезову предстоит заниматься организацией кампании по выборам губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре 2022 года.

Как уже сообщало Накануне.RU, Чемезов с получением нового официального статуса соединит влияние на политические процессы с экономическими рычагами управления.

Теги: заместитель губернатора, олег чемезов



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