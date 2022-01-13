Галявиев готовился к нападению на казанскую гимназию несколько месяцев - Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что "казанский стрелок" Ильназ Галявиев несколько месяцев готовился к нападению на гимназию.

"Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры "колумбайн", - заявил глава ведомства в интервью РИА Новости.

Напомним, в результате атаки на школу в мае 2021 года погибли семь детей и две учительницы.

Галявиеву предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала молодого человека вменяемым.