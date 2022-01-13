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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты (2019) | Фото: Пресс-служба Президента Украины

У Порошенко объявили мобилизацию для его встречи по возвращении на Украину

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко объявила о мобилизации сторонников для встречи своего лидера по его возвращении на Украину. Он должен прилететь в Киев 17 января, и тогда же его должны задержать для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения.

Напомним, Порошенко объявлено подозрение в госизмене из-за поставок угля из ДНР и ЛНР в прошлые годы. После того, как ему пытались вручить подозрение 18 декабря, он бежал за границу, заявив позже, что уехал в плановое европейское турне. Недавно Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и активы экс-президента.

Партия Порошенко заявила, что по прилете его попытаются задержать, "чтобы бросить за решетку по совершенно надуманному делу". Целью же президента Владимира Зеленского является не посадка Порошенко, а "свержение демократии", и этого допустить нельзя. Поэтому партия объявляет сбор сторонников с утра 17 января в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Высказывались предположения, что Порошенко вернется на Украину так же, как Михаил Саакашвили, чтобы толпа сторонников триумфально занесла его в страну. Однако олигарх решил прилететь.

Его адвокат Игорь Головань заявил, что у властей уже готово решение о задержании Порошенко и доставке его подзащитного в суд под конвоем. Это станет громкой пиар-акцией Зеленского.

Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило эти планы. Там отметили, что "уклонение пятым президентом Украины от исполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения".

Обвинение ходатайствует об аресте с возможностью залога в 1 млрд гривен. В партии назвали эту сумму фантастической.

Политолог Вадим Карасев считает, что в офисе Зеленского мечтают усадить на одну скамью подсудимых электорального конкурента Зеленского Порошенко и Виктора Медведчука, который проходит по тому же делу.

В целом украинские эксперты считают, что Порошенко тюрьма не грозит, так как Запад не позволит, но вот нанести ему большой репутационный урон Зеленский может.

Теги: украина, петр порошенко



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