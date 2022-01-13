Глава Бурятии предложил не прекращать государственную разведку полезных ископаемых

Глава Бурятии Алексей Цыденов на сессии "Гайдаровского форума" "Как возродить легенду" заявил о том, что государство должно сохранить за собой разведку новых залежей полезных ископаемых, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Для нас добыча полезных ископаемых – основной доход, основные налоги. Чтобы было, что продавать, надо искать. Первая стадия – поиск – самая рискованная, и им всегда занимается государство. Хотелось бы, чтобы так и оставалось, ибо частник в эту отрасль особо не пойдёт. Надо выйти с инициативой изменить стратегию, которая предполагает прекращение к 2025 г. разведки", - сказал Цыденов.

В Бурятии можно искать, к примеру, минеральное сырьё, отметил губернатор. По мнению главы Якутии Айсена Николаева, арктическая часть республики – terra incognita ("неизвестная земля"), можно создать там промышленный кластер.

"Не могу не сказать об изношенности материально-технической базы геологических компаний, как государственных, так и частных", - сказал Николаев.

По словам гендиректора, главы правления АО "Росгео" Сергея Горькова, советский послевоенный период стал взрывным для геологии.

"Все показатели росли быстро. В науке работало до 50 институтов, в кадрах – 700 тыс. работников, были созданы уникальные технологии. 30 заводов производили геологическое оборудование. Легенда была, есть, чем заниматься. Однако есть твёрдое убеждение, что в России сейчас уже не осталось, что можно было бы искать", - сказал Горьков.