После убийства восьмилетней девочки Бастрыкин поручил Моору установить в Тюмени дополнительные видеокамеры

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору установить в областной столице дополнительные видеокамеры после убийства восьмилетней Насти М.

Об этом глава СКР рассказал в интервью РИА Новости.

"По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений - указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности", - приводит его слова издание.

По его словам, дело о халатности в отношении сотрудников опеки и попечительства сейчас рассматривается в суде. Также Бастрыкин заявил, что информация о причастности Бережного к иным преступлениям не подтвердилась.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел, то спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого была опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора.

Она заявила, что признательные показания из ее мужа якобы выбили.