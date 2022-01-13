Подозреваемый в шутинге в пермском вузе оказался вменяемым

Открывший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров признан вменяемым, об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Кроме того Бекмансурова обвиняют в попытке убить сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Во время задержания стрелок был ранен. Позже ему ампутировали ногу. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, покушения на убийство, а также посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.

Ранее суд продлил Бекмансурову срок ареста до 20 февраля 2022 года.