13 Января 2022
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Коллаж, ребенок, коронавирус, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе

Выпуск вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" в гражданский оборот ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину", - сказал он РИА Новости.

24 ноября на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. Новый препарат "Гам-КОВИД-Вак М" создали в Центре имени Гамалеи на той же платформе, что и "Спутник V".

Исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет начнутся в начале 2022 года, сообщили ранее в Минздраве.

Напомним, на днях в Петропавловске-Камчатском 18-летняя девушка умерла после прививки от коронавируса. Краевой минздрав при этом поставил под сомнение версию о том, что причиной смерти могла стать вакцинация. В ведомстве заявили, что у девушки была выявлена хроническая болезнь, а поставленным при госпитализации диагнозом стал "инсульт".

Теги: вакцина, подростки, спутник-м



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