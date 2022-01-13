13 Января 2022
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев не считает, что преступность связана с падением доходов свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не считает, что преступность в регионе связана с падением доходов граждан.

Как заявил он на сегодняшней пресс-конференции, по статистике, уровень преступности на Среднем Урале не растет.

"Цифры идут на снижение. В новогодние праздники в Екатеринбурге было зарегистрировано кратно меньшее число обращений граждан к правоохранителям", - рассказал Куйвашев.

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При этом глава региона не считает, что на преступность влияет снижение уровня доходов свердловчан.

"Говорить, что все хорошо, я не могу... Есть рост цен на товары, рост коммунальных платежей. Есть люди, есть компании, кто зарабатывает большие деньги. А есть те, кто попал в серьезный кризис. Но это жизнь", - философски заметил губернатор.

Он добавил, что ситуация в Свердловской области "на сегодняшний день контролируемая".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Евгений Куйвашев не стал объявлять, будет ли он участвовать в выборах главы региона в этом году.

Теги: Куйвашев, преступность, доходы



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