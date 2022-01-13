13 Января 2022
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Парк Зеленая роща (2020) | Фото: Накануне.RU

В Амурской области первым заразившимся омикрон-штаммом стал ребенок

В Амурской области первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен у ребенка. Вместе с родителями он недавно отдыхал в Турции, сообщила в эфире ГТРК "Амур" главный санитарный врач региона Ольга Курганова. Она не уточнила возраст ребенка.

В странах, где омикрон-штамм уже получил широкое распространение и стал причиной новой волны пандемии, специалисты отмечают, что дети заражаются новой мутацией вируса не реже взрослых. Вероятно, это справедливо и для России.

На этой неделе стало известно, что первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Ростовской области выявлен у жительницы Ростова-на-Дону и ее шестимесячного ребенка, причем они не выезжали за границу в последнее время и не контактировали с теми, кто вернулся из-за рубежа.  

Теги: омикрон-штамм, амурская область, ребенок, коронавирус



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