Датская газета разгромила действия властей в условиях ковидной катастрофы

Датское издание Ekstra Bladet подвергло жесточайшей критике политику властей в отношении ковида, в том числе вакцинацию. Как и другие страны Европы, Дания, вакцинированнная на 82%, переживает катастрофический рост заболеваемости.

Максимум прошлой зимы превышен уже в 5 раз, притом что вакцинированы почти все. Отмечается, что людей только и делают, что информируют о числе инфицированных, госпитализированных и умерших от ковида, создавая восприятие вируса как монстра, который ждет, чтобы напасть на каждого. Но в целом власти лгут, а доверие к ним падает, потому что информирование население больше похоже на манипуляции, считает издание.

"Вакцины постоянно называют нашим супероружием. А наши больницы называются супергоспиталями. Тем не менее, эти супербольницы, кажется, испытывают максимальное давление, хотя почти все население вооружено супероружием. Даже детей прививают в огромных масштабах, чего не делают в соседних с нами странах. Другими словами, что-то из этого не заслуживает термина "супер". Либо вакцины, либо больницы, либо то и другое вместе", - заключает издание.

Как и в других странах, в Дании после массовой вакцинации избыточную смертность почти перестали записывать в ковидную. Но она не только не уменьшилась, а сильно увеличилась. Только в последний месяц, за который есть данные, общая смертность в Дании была на 15% выше фоновой при спокойной ситуации по ковиду. В прошлом году было всего 4% роста. Примерно те же цифры за второе полугодие: после массовой вакцинации избыточная смертность стала намного больше, чем в 2020 году.

Резкий и беспрецедентный рост заболеваемости ковидом начался в ноябре одновременно с ускорением кампании по проведению бустерных прививок. В конце декабря страна стала мировым лидером по заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения. При этом 90% заразившихся "омикроном" в Дании были дважды или трижды вакцинированы, говорится в специальном отчете датского института Statens Serum Institut. С учетом численности привитых и непривитых вероятность заражения "омикроном" среди привитых в три раза превысила вероятность заражения у непривитых. Но власти уже предложили колоть четвертую дозу, она полагается людям с ослабленным иммунитетом.