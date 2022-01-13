Куйвашев об участии в выборах губернатора: Время для выдвижения еще не пришло

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не стал объявлять, будет ли он участвовать в выборах главы региона в этом году.

Как рассказал Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции, "время для выдвижения еще не пришло".

"Мнение президента для меня очень и очень важно. Как придет время, все соответствующие решения будут приняты. Наша область стоит на серьезных рельсах развития. Есть много планов, это даст серьезный эффект. Кто бы на месте губернатора ни был, этими проектами придется заниматься", - заявил Куйвашев.

Напомним, выборы губернатора в Свердловской области состоятся осенью этого года.